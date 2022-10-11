2022/10/11 | 20:48 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بمقتل وإصابة خمسة أشخاص بنزاع عشائري في بغداد.

وقال المصدر إنه “نتيجة لنزاع عشائري تطور الى استخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة فيه قتل شخصان وأصيب 3 آخرون ضمن منطقة الخناسة في قضاء المدائن”.

وأضاف المصدر أن “الحادثة نشبت نتيجة خلافات قديمة بسبب مشاجرة اطفال”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسبب مشاجرة أطفال.. مقتل واصابة خمسة أشخاص في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسبب مشاجرة أطفال.. مقتل واصابة خمسة أشخاص في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).