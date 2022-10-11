من خلال نصب الكمائن والسيطرات المفاجئة.. حملة أمنية أسفرت عن اعتقال متهمين في قضاء الدير

2022/10/11 | 20:48 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية شرطة محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، تنفيذ حملة أمنية أسفرت عن إعتقال متهمين في قضاء الدير.

وذكرت المديرية في بيان، أنه “ضمن الحملة الأمنية التي ينفذها أبطال قيادة شرطة محافظة البصرة تمكنت مفارز قسم شرطة الدير من خلال المراكز التابعة له من ألقاء القبض على (١٩) متهماً مطلوبين للعدالة وفق مواد قانونية جنائية ومخالفات ومواد جنائية ومخالفات أخرى تقسمت على مراكز شرطة (الدير و الشافي والنشوة الزوين)”.

وأضافت، أن “عملية القبض على المتهمين تمت من خلال تنفيذ أوامر قبض قضائية ونصب الكمائن و السيطرات المفاجئة”.

وأشارت إلى انه “تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم”.

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