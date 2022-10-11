2022/10/11 | 20:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بمقتل وإصابة خمسة أشخاص بنزاع عشائري اندلع في قضاء المدائن جنوب شرق بغداد.وقال المصدر، لـ /المركز الخبري الوطني/، إن “شخصين قتلا فيما أصيب ثلاثة آخرين نتيجة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل 5 أشخاص بنزاع عشائري جنوب شرق بغداد المركز الخبري الوطني.

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