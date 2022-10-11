الكاظمي يعزّي آل الحكيم

2022/10/11 | 20:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قدم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، تعزيته بوفاة العلامة السيد صالح الحكيم.وجاء في نص برقية تعزيته لأسرة الفقيد :”نقدم لكم خالص تعازينا ومواساتنا بفقدكم العزيز، سماحة السيد صالح الحكيم، والذي […]

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