الاتفاق الإسرائيلي اللبناني.. بايدن يعلن

2022/10/11 | 20:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر الرئيس الأميركي، جو بايدن، عن سعادته لحدوث "اختراق تاريخي" في الشرق الأوسط بعد الإعلان عن اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان "بعد أشهر من الوساطة الأميركية".

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