المالية النيابية تشكل لجان لمتابعة صرف أموال الدعم الطارئ

2022/10/11 | 21:10 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلنت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء 10/11/2022، تشكيل لجان فرعية لمتابعة تنفيذ...

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