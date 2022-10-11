تفتيش حقيبة مسافر تابع لفصيل مسلح يعرض منتسبي مطار البصرة للتهديد

2022/10/11 | 21:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

أكد منتسبون في مطار البصرة الدولي، اليوم الثلاثاء، تعرضهم للتهديد مرتين بسبب تفتيش حقيبة عضو باحد الفصائل المسلحة.

وقال المنتسبون لـ(بغداد اليوم): "تعرضنا للتهديد من جهة مسلحة للمرة الثانية على التوالي بعد قيام احد منتسبي المطار الإمنيين بتفتيش حقيبة مسافر".

وأضافوا أن "المسافر يدعي الانتماء لاحد الفصائل المسلحة".

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