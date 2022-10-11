مدرب دونيتسك قبل مواجهة الريال.. سنقاتل مثل الجنود الأوكرانيين الذين يقاتلون من أجلنا

2022/10/11 | 21:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

علق مدرب نادي شاختار دونيتسك الأوكراني يوفيتشفيتش، اليوم الثلاثاء، قبيل مواجهة فريقه نادي ريال مدريد في دوري الأبطال.

وقال يوفيتشفيتش في تصريح تابعته (بغداد اليوم) "سنقاتل اليوم أمام ريال مدريد مثل الجنود الأوكرانيين الذين يقاتلون من أجلنا ومن أجل حريتنا".

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