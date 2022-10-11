(بالصور).. شبيه النجم أميتاب باتشان يثير دهشة الكثير من جماهير بوليود

2022/10/11 | 21:28 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعتاد الجمهور أن يظهر بين كل يوم وليلة شبيها لأحد النجوم ومشاهيرالفن، لكن الأمرمع شبيه النجم أميتاب باتشان كان مختلفا للغاية، إذ أن شاشيكانت بيدوال أثار دهشة الكثير من جمهور نجم بوليوود بعد أن نشر فيديوهات يظهر فيها متقمصا شخصيته ويسير في الشارع ويقابل الناس وظن الكثيرون أنه بالفعل نجم السينما المحبوب.

ويجد الجمهور صعوبة شديدة في أن يكتشفوا الاختلافات بين اميتاب باتشان وشبيهه، حيث يفشل في ملاحظة أي فرق بينهما، وشاشيكانت بيدوال هو ممثل وفنان وأستاذ في ITI Pune ، لكن الفارق الملاحظ بينهما أن الشبيه أقصر من نجم بوليوود، الأمر الذي يظهر في العديد من مقاطع الفيديو والصور التي تحظى بشعبية كبيرة على انستجرام، لكنه يعوض ذلك الأمر في سلوكياته ومظهره الذي يشبه Big B.



تعليقات المتابعين لحساب شبيه أميتاب باتشان على انستجرام توضح حيرة جمهور نجم بوليوود، إذ كتب أحدهم: “لقد اعتقدت بصدق أنه كان أميتاب باتشان”، الأمر الذي دعا بعض المواقع في الهند إلى تسليط الضوء عليه.

شبيه أميتاب باتشان

أميتاب مع شبيهه

شبيه أميتاب يتجول في شوارع دلهي

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