2022/10/11 | 21:45 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: eZNCf6eNkDA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جلسة الخميس.. تحد جديد للحزبين الكرديين في حسم منصب الرئاسة | تقرير حازم الشرع) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جلسة الخميس.. تحد جديد للحزبين الكرديين في حسم منصب الرئاسة | تقرير حازم الشرع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).