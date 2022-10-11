2022/10/11 | 22:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من تصريحات مسؤول بالبيت الأبيض لـCNN عن إعادة تقييم العلاقات مع السعودية، ولقاء الرئيسين الإماراتي والروسي في موسكو، والاقتراب من "اتفاق تاريخي" لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية، مرورًا بتأثيرات فشل تجديد هدنة اليمن على علاقة السعودية والولايات المتحدة، وصولا إلى إعلان قصر باكنغهام موعد مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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