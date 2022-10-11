وزير الخارجية يؤكد اهمية احترام سيادة العراق من قبل دول الجوار

2022/10/11 | 22:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، على أهمّية احترام سيادة البلاد من قبل دول الجوار، وتعزيز المبادئ ذات الصلة بذلك، واتباع القنوات الدبلوماسيّة لمُواجَهة التحدّيات، وحلحلة الأزمات، كما اوضح موقف بغداد […]

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