الخارجية: القصف والانتهاكات الايرانية تخالف المواثيق والقوانين الدوليّة

2022/10/11 | 22:11 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التوتر يُؤدّي إلى زعزعة الوضع الأمنيّ في المنطقة.

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