"سيمرر الخميس".. الإطار التنسيقي يتحدث عن سيناريو جلسة انتخاب الرئيس

2022/10/11 | 22:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأكد القيادي في الاطار التنسيقي حسن فدعم، الثلاثاء، استحالة دخول القوى الكردية بمرشح موحد لرئاسة الجمهورية خلال جلسة الخميس، مبينا ان التنافس سيكون بجولتين لتحديد من هو الفائز بالمنصب.وقال فدعم في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم) ان "مشاكل الحزبين الكرديين لاتقتصر على رئاسة الجمهورية وان مفاوضات الكرد تطرقت لإدارة كركوك ومحافظها الحالي".وأضاف ان "الكرد لن يدخلوا البرلمان بمرشح رئاسي واحد وجلسة الخميس ستعقد والنصاب سيكتمل وسيتم انتخاب الرئيس فيها ومن ثم يتم تكليف محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة المقبلة".وتابع ان "جولة التصويت الأولى لن تحسم الفائز برئاسة الجمهورية وجولة التصويت الثانية ستكون الحاسمة باختيار رئيس الجمهورية".وحددت رئاسة مجلس النواب يوم الخميس المقبل موعدا رسميا لانتخاب رئيس الجمهورية بعد انسداد سياسي دام لأكثر من عام على اجراء الانتخابات النيابية المبكرة.

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