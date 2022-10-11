ارسال وفد عراقي الى إيران بشأن الاعتداءات الاخيرة في كردستان

2022/10/11 | 22:23 - المصدر: بغداد اليوم

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وزير الخارجيَّة فؤاد حسين: سيتم إرسال وفد عراقي إلى ايران برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي بشأن الاعتداء على إقليم كردستان

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