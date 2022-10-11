لجنة الصحة والبيئة تختار رئيس السن وتقرر استضافة وزير الصحة

2022/10/11 | 22:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداداختارت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الثلاثاء، رئيس السن لها، فيما قررت استضافة وزير الصحة.وذكر بيان للجنة تلقته ( بغداد اليوم)، ان "لجنة الصحة والبيئة النيابية عقدت اجتماعا لها واختارت النائبة سهام الموسوي رئيس السن لها".واضافت ان "اللجنة قررت استضافة وزير الصحة هاني العقابي خلال اجتماعاتها القادمة لمناقشة العديد من القوانين الصحية والخدمات المقدمة".

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