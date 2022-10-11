دولة القانون: رئيس الجمهورية سيمرر الخميس

2022/10/11 | 22:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رأى النائب عن ائتلاف دولة القانون،

محمد الزيادي، اليوم الثلاثاء، أن منصب

رئاسة الجمهورية سيحسم الخميس المقبل،

فيما أشار إلى أن ائتلاف إدارة الدولة

يعمل على تقريب وجهة النظر بين الأطراف

الكردية.

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