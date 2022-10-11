محافظ البنك المركزي يزور نقابة الصحفيين العراقيين ويلتقي باللامي.

2022/10/11 | 22:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار محافظ البنك المركزي مصطفى غالب

مخيف نقابة الصحفيين العراقيين والتقى

نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد

الصحفيين العرب مؤيد اللامي وأعضاء

مجلس النقابة..

وقدم نقيب الصحفيين شرحآ مفصلآ عن طبيعة

عمل ا

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