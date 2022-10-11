2022/10/11 | 22:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بالعثور على جثة شخص داخل سيارته شمالي بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على جثة شخص داخل سيارته شمالي بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على جثة شخص داخل سيارته شمالي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).