السفيرة الأميركية لدى بيروت تهنئ الشعب اللبناني باتفاق ترسيم الحدود البحرية

2022/10/11 | 22:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأت السفيرة الأميركية في بيروت، دوروثي شيا، الشعب اللبناني، بإتمام اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، واصفة إياه بـ"الإنجاز التاريخي"، معتبرة أنه سيحقق الكثير من الفوائد للبلدين.

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