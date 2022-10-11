المالية النيابية: تشكيل لجان فرعية لمتابعة صرف أموال الدعم الطارئ

2022/10/11 | 22:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجان فرعية لمتابعة تنفيذ صرف أموال قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، فيما أكدت استضافة 3 وزراء ومحافظين الأسبوع المقبل.وقال عضو اللجنة أحمد مظهر الجبوري، للوكالة الرسمية، إن “اللجنة تتابع تنفيذ وصرف أموال قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي واستضافة وزيري المالية المُنهى تكليفه إحسان عبد الجبار والتخطيط خالد بتال لبحث آلية صرف الأموال الخاصة بالقانون”.وأضاف، أن “اللجنة المالية شكلت لجانا فرعية داخلها لمتابعة صرف أموال القانون، وستستضيف الأسبوع المقبل وزراء التجارة والزراعة والكهرباء والمُحافظين، للاستيضاح عن الأموال التي تم تمويلها للوزارات والمحافظات وآلية الصرف”.

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