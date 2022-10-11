2022/10/11 | 22:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، تمديد فترة تسلم طلبات العودة من المفسوخة عقودهم.

وقالت الوزارة في بيان صحفي “حصلت موافقة وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، على تمديد فترة التقديم على الاستمارة الخاصة بالمفسوخة عقودهم واعتباراً من يوم الاربعاء ١٢ تشرين الاول ٢٠٢٢، ولمدة سبعة ايام من التاريخ انفاً”.

واضافت “بإمكان المفسوخة عقودهم ممن لم تسنح لهم الفرصة لملء استمارة العودة سابقاً ملئها اعتباراً من التاريخ المذكور اعلاه”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع تمدد فترة تسلم طلبات العودة من المفسوخة عقودهم) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع تمدد فترة تسلم طلبات العودة من المفسوخة عقودهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).