2022/10/11 | 22:44 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: رأى النائب عن ائتلاف دولة القانون، محمد الزيادي، الثلاثاء 10/11/2022، أن...

ظهرت المقالة دولة القانون: رئيس الجمهورية سيمرر الخميس..



والاتحاد الكردستاني يصر على برهم صالح أولاً على المسلة.

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