2022/10/11 | 23:15 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: RQQ9fFcP2og

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. استخدم المتهم جميع الطرق لاخفاء فعلته الشنيعة الا ان الرائحة فضحته) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. استخدم المتهم جميع الطرق لاخفاء فعلته الشنيعة الا ان الرائحة فضحته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).