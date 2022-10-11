القانونية النيابية: العراق سيؤلف مجلد اكبر من الموسوعة البريطانية بعدد التشريعات دون تطبيق

2022/10/11 | 23:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغدادتوقع عضو اللجنة القانونية النيابية باسم الخشان، الثلاثاء، تمرير اكثر من الف قانون خلال الدورة الحالية النيابية، مبينا ان مجلدات القوانين العراقية ستكون اكبر من مجلدات الموسوعة البريطانية دون تطبيق.وقال خشان في منشور على فيسبوك تابعته (بغداد اليوم) ان "١٥ قانونا تمت قراءته خلال ثلاث جلسات، وعلى هذه الوتيرة سيشرع البرلمان اكثر من ألف قانون قبل نهاية الدورة الانتخابية". واضاف ان "مجلدات القوانين العراقية ستكون أكبر من الانسايكلوبيديا بريتانيكا"، مؤكد اننا " لدينا فائض في القوانين وعجز في تطبيقها".

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