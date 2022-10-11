الدفاع تصدر تنويهاً بشأن المفسوخة عقودهم

2022/10/11 | 23:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت وزارة الدفاع، اليوم الخميس، تنويها بشأن المفسوخة عقودهم.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "وزير الدفاع، جمعة عناد سعدون، وافق على تمديد فترة التقديم على الاستمارة الخاصة بالمفسوخة عقودهم".

وبينت أن "التمديد اعتباراً من يوم الاربعاء ١٢ تشرين الاول ٢٠٢٢، ولمدة سبعة ايام من التاريخ آنفاً".

وأوضحت أنه "بإمكان المفسوخة عقودهم ممن لم تسنح لهم الفرصة لملء استمارة العودة سابقاً ملئها اعتباراً من التاريخ المذكور أعلاه".

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