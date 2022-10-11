2022/10/11 | 23:38 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: كشف الصحافي والمتابع للشأن الموصلي زياد السنجري في 2022-10-11، عن صرف...

ظهرت المقالة ميزانية نينوى غنيمة بين أنياب الأحزاب والنواب والمسؤولين الحكوميين أولاً على المسلة.

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