البرلمان العراقي يعقد الخميس جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية والقضاء يخلي سبيل المالكي

2022/10/11 | 23:38 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي تحديد جلسة الخميس المقبل لانتخاب رئيس للجمهورية، ويأتي هذا الإعلان بينما لم يتوصل الحزبان الكرديان الرئيسيان بعد لتوافق على مرشح للمنصب.

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