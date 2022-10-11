2022/10/11 | 23:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة ناسا، الثلاثاء، في إعلان نتائج ما يسمى اختبار إنقاذ العالم، إن المركبة الفضائية التي اصطدمت بكويكب صغير غير ضار على بعد ملايين الأميال من كوكب الأرض "نجحت في تغيير مداره".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مركبة ناسا تنجح في مهمة "تغير مسار الكويكب") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مركبة ناسا تنجح في مهمة "تغير مسار الكويكب") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).