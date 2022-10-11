ملياردير من وادي السيلكون يتخلّى عن جنسيته الروسية  لصالح الإسرائيلية

2022/10/11 | 23:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سان فرانسيسكو‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعلن‭ ‬الملياردير‭ ‬وأحد‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬سيليكون‭ ‬فالي‭ ‬يوري‭ ‬ميلنر‭ ‬الاثنين‭ ‬تخليه‭ ‬عن‭ ‬جنسيته‭ ‬الروسية‭.‬ وكتب‭ ‬ميلنر‭ ‬المولود‭ ‬في‭ ‬موسكو‭ ‬عبر‭ ‬تويتر‭ “‬تركت‭ ‬وعائلتي‭ ‬روسيا‭ ‬بصورة‭ ‬نهائية‭ ‬عام‭ ‬2014‭ ‬بعد‭ ‬ضمّها‭ ‬شبه‭ ‬جزيرة‭ ‬القرم‭ .‬وأنهينا‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭ ‬رسمياً‭ ‬إجراءات‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬جنسيتنا‭ ‬الروسية‭”.‬ وميلر‭ ‬الذي‭ ‬أسس‭ ‬شركة‭ ‬الاستثمار‭ […]

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