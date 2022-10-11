نظام لتصنيف درجة الوثوق بالدراسات عن تأثير بعض العوامل على الصحة 

2022/10/11 | 23:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تكثر‭ ‬الدراسات‭ ‬والأبحاث‭ ‬التي‭ ‬تحدّد‭ ‬تأثير‭ ‬بعض‭ ‬العوامل‭ ‬على‭ ‬الصحة،‭ ‬كأنواع‭ ‬الأطعمة‭ ‬ومنها‭ ‬اللحوم‭ ‬الحمراء‭ ‬مثلاً،‭ ‬وتتعارض‭ ‬نتائجها‭ ‬أحياناً،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬العلماء‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬نظام‭ ‬لتصنيف‭ ‬هذه‭ ‬الأبحاث‭ ‬وفق‭ ‬درجة‭ ‬إمكان‭ ‬الوثوق‭ ‬بنتائجها‭.‬ وأجرى‭ ‬معهد‭ “‬إنستيتيوت‭ ‬فور‭ ‬هيلث‭ ‬متريكس‭ ‬أند‭ ‬إفالويشن‭” ‬الذي‭ ‬يشكل‭ ‬مرجعاً‭ ‬في‭ ‬الإحصاءات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالمواضيع‭ […]

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