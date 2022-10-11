انطلاق مهرجان هوليوود للأفلام الفرنسية

2022/10/11 | 23:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لوس‭ ‬انجليس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬انطلق‭ ‬امس‭ ‬في‭ ‬هوليوود‭ ‬المهرجان‭ ‬الأميركي‭ ‬للأفلام‭ ‬الفرنسية،‭ ‬وسط‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬التراجع‭ ‬الحاد‭ ‬لإقبال‭ ‬المشاهدين‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬السينما‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬منذ‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭-‬19‭.‬ ولاحظ‭ ‬المخرج‭ ‬الفرنسي‭ ‬جان‭ ‬جاك‭ ‬أنّو‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬الدورة‭ ‬السادسة‭ ‬والعشرين‭ ‬لهذا‭ ‬المهرجان‭ ‬الهادف‭ ‬إلى‭ ‬عرض‭ ‬أفضل‭ ‬الإنتاجات‭ ‬الفرنسية‭ […]

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