2022/10/11 | 23:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني عرضت مجموعة باحثين من معهد Paul Ehrlich وجامعة Justus Liebig في غيسن بألمانيا، طريقة جديدة لعلاج الحساسية، باستخدام خلايا مناعية معينة.وتشير مجلة Allergy، إلى أن الخبراء درسوا الخلايا البائية غير المتمايزة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طريقة جديدة لعلاج الحساسية المركز الخبري الوطني.

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