2022/10/11 | 23:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني نشر متحدث الخارجية الصينية تشاو لي جيان، عبر “تويتر” مقتطفات من تصريح الجنرال الأمريكي المتقاعد ويسلي كلارك حول خطط البنتاغون قبل عشرين عاما للسيطرة على 7 دول في العالم.واقتبس لي جيان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصين تذكر واشنطن بمخططها لتدمير 7 دول خلال 5 سنوات المركز الخبري الوطني.

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