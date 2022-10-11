تقارير: مبابي يطلب الرحيل عن باريس سان جيرمان بعد كأس العالم

2022/10/11 | 23:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت تقارير صحفية، الثلاثاء، إن اللاعب الفرنسي كيليان مبابي طلب من إدارة ناديه باريس سان جيرمان الرحيل عن صفوف الفريق، في يناير/ كانون الثاني المقبل، أي بعد نهاية بطولة كأس العالم 2022.

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