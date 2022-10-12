تفاعلات الساعة.. العراقيون ينتظرون جلسة الخميس الحاسمة..نهاية أزمة أم بداية تصعيد؟

2022/10/12 | 00:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: المسلة تنشر ابرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية، الثلاثاء 10/11/2022.النائب السابق حسن...

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العراقيون ينتظرون جلسة الخميس الحاسمة..نهاية أزمة أم بداية تصعيد؟ أولاً على المسلة.

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