المسلة تنشر أسماء المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية

2022/10/12 | 00:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: اعلن مجلس النواب في بيان الثلاثاء 11/10/2022، أسماء المرشحين لمنصب رئاسة...

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