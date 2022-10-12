نائب: السوداني رجل

2022/10/12 | 00:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

توقع الاطار التنسيقي، الأربعاء، تكليف محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة في جلسة الخميس في حال عدم دخول التيار الصدري بالحوار، مبينا ان السوداني اول المضحين في حال دخول الصدر الحوارات.

وقال النائب عن الاطار عباس الزاملي في حوار متلفز تابعته (بغداد اليوم)، ان "دخول زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في الحوارات يجنب العملية السياسية العديد من المشكلات".

واضاف ان "السوداني رجل مبخوت وليس كبش فداء وسيكون اول المضحين في حال قبل التيار الصدري الدخول بحوارات تشكيل الحكومة قبل جلسة الخميس".

ولفت الى ان "جلسة الخميس ستشهد تكليف السوداني بتشكيل الحكومة بعد انهاء التصويت على رئاسة الجمهورية في حال عدم دخول التيار بالحوار".

وحدد مجلس النواب جلسة الخميس للتصويت على مرشح رئاسة الجمهورية.

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