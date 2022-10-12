طبيبة تستخرج 23 عدسة لاصقة من عين امرأة بأمريكا

2022/10/12 | 00:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

في واقعة غريبة من نوعها شعرت امرأة من ولاية كاليفورنيا الأمريكية بألم في عينها فذهبت لعيادة العيون واكتشفت الطبيبة أن المرأة تنام دون نزع العدسات اللاصقة مما تسبب في تجمعها فوق تجويف العين.

ووثقت الطبيبة حالة المريضة وشاركت الفيديو عبر تويتر وكانت المفاجأة أنها استخرجت 23 عدسة من عين واحدة.

وشددت طبيبة العيون على ضرورة نزع العدسات اللاصقة حتى لا تتسبب في أذى كبير للعين.

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