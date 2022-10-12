2022/10/12 | 00:36 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ميقاتي يطلب من توتال التنقيب الفوري عن النفط بيروت- واشنطن -الزمان قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد الثلاثاء إن إسرائيل ولبنان «توصلا إلى اتفاق تاريخي» بشأن ترسيم حدودهما البحرية، علمًا أن البلدين في حالة حرب نظريًا. وأشاد الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء في بيان بالاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان ووصفه […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن يشيد باتفاق تاريخي بين إسرائيل ولبنان على ترسيم الحدود ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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