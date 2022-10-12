بايدن‭ ‬يشيد‭ ‬باتفاق‭ ‬تاريخي بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬ولبنان‭ ‬على‭ ‬ترسيم‭ ‬الحدود‭ ‬

2022/10/12 | 00:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميقاتي‭ ‬يطلب‭ ‬من‭ ‬توتال‭ ‬التنقيب‭ ‬الفوري‭ ‬عن‭ ‬النفط‭ ‬ بيروت‭- ‬واشنطن‭ -‬الزمان‭ ‬ قال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يائير‭ ‬لبيد‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬ولبنان‭ ‬‮«‬توصلا‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬تاريخي‮»‬‭ ‬بشأن‭ ‬ترسيم‭ ‬حدودهما‭ ‬البحرية،‭ ‬علمًا‭ ‬أن‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬حرب‭ ‬نظريًا‭.‬‮ ‬‭ ‬وأشاد‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬بالاتفاق‭ ‬حول‭ ‬ترسيم‭ ‬الحدود‭ ‬البحرية‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬ولبنان‭ ‬ووصفه‭ […]

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