2022/10/12 | 00:36 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قصف روسي مستمر في أوكرانيا وزيلنسكي يطلب من مجموعة السبع جسر مدادات كييف (أوكرانيا)-(أ ف ب) – موسكو -لندن -الزمان عقد رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، جلسة مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مدينة سانت بطرسبرغ، تناولت العلاقات الثنائية، وآخر التطورات الإقليمية والدولية. الذي يقوم بزيارة رسمية إلى روسيا، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مباحثات بين محمد بن زايد وبوتين حول استقرار أسواق الطاقة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مباحثات بين محمد بن زايد وبوتين حول استقرار أسواق الطاقة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مباحثات بين محمد بن زايد وبوتين حول استقرار أسواق الطاقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).