مباحثات‭ ‬بين‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬وبوتين‭ ‬حول‭ ‬استقرار أسواق‭ ‬الطاقة

2022/10/12 | 00:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصف‭ ‬روسي‭ ‬مستمر‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬وزيلنسكي‭ ‬يطلب‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬السبع‭ ‬جسر‭ ‬مدادات كييف‭ (‬أوكرانيا‭)-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬موسكو‭ -‬لندن‭ -‬الزمان‭ ‬ عقد‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان،‭ ‬جلسة‭ ‬مباحثات‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين،‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬سانت‭ ‬بطرسبرغ،‭ ‬تناولت‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية،‭ ‬وآخر‭ ‬التطورات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭.‬ الذي‭ ‬يقوم‭ ‬بزيارة‭ ‬رسمية‭ ‬إلى‭ ‬روسيا،‭ […]

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