البيت الأبيض:بايدن يريد اعادة تقييم العلاقة مع السعودية

2022/10/12 | 00:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬قال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إن‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬يريد‭ ‬‮«‬إعادة‭ ‬تقييم‮»‬‭ ‬علاقة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬مع‭ ‬السعودية،‭ ‬فيما‭ ‬دعا‭ ‬نواب‭ ‬نافذون‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬عمليات‭ ‬تسليم‭ ‬الأسلحة‭ ‬للرياض‭.‬ قال‭ ‬جون‭ ‬كيربي‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬لقناة‭ ‬‮«‬سي‭ ‬إن‭ ‬إن‮»‬‭ ‬إن‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬‮«‬كان‭ ‬واضحا‭ ‬للغاية‭ ‬في‭ ‬أنه‭ ‬يتعين‭ ‬علينا‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ […]

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