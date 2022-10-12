2022/10/12 | 00:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أصدر رئيس كتلة تحالف السيادة النيابية ونائب رئيس لجنة العلاقات الخارجيه النيابية ونائب رئيس البرلمان العربي، اليوم الثلاثاء، بيان بشأن الموقف من التصويت على ادانة الاعتداءات الايرانية والتركية على الاراضي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكريم يصدر بيانا بشأن ادانة الاعتداءات الايرانية والتركية على الاراضي العراقية في جلسة البرلمان العربي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكريم يصدر بيانا بشأن ادانة الاعتداءات الايرانية والتركية على الاراضي العراقية في جلسة البرلمان العربي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكريم يصدر بيانا بشأن ادانة الاعتداءات الايرانية والتركية على الاراضي العراقية في جلسة البرلمان العربي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).