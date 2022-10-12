واشنطن تدعو شركاءها لتسريع وتيرة مساعداتهم المالية لأوكرانيا

2022/10/12 | 01:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، خلال لقائها في واشنطن، الثلاثاء، نظيرها الأوكراني، سيرغي مارتشينكو، حلفاء الولايات المتحدة وشركاءها، إلى تسريع وتيرة مساعداتهم المالية لأوكرانيا وزيادتها.

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