2022/10/12 | 01:15 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: D8be5lmwUs0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عام على الانتخابات.. عام من الأزمة في العاشرة مع كريم حمادي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عام على الانتخابات.. عام من الأزمة في العاشرة مع كريم حمادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).