2022/10/12 | 01:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مقابلة حصرية مع شبكة CNN، يوم الثلاثاء، إنه يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "شخص عقلاني لكنه أساء تقدير قدرته على غزو أوكرانيا وقمع شعبها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن لـCNN: بوتين عقلاني لكنه أخطأ بشكل كبير بشأن حسابات غزو أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن لـCNN: بوتين عقلاني لكنه أخطأ بشكل كبير بشأن حسابات غزو أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).