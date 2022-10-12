ألغام داعش.. موت باق في سوريا بعد هزيمة التنظيم

2022/10/12 | 02:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عد أكثر من خمس سنوات على تحرير مدينة الرقة من تنظيم داعش، وأكثر من ثلاث سنوات على إعلان الهزيمة الكاملة للتنظيم في سوريا، ما تزال أدوات القتل التي خلفها التنظيم تحصد أرواح المدنيين.

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