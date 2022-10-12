السعودية تتخذ قرارا بشأن دخول مشجعي مونديال قطر إلى أراضيها

2022/10/12 | 03:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق مجلس الوزراء السعودي، يوم الثلاثاء، على قرار تحمل تكاليف الخدمات الإلكترونية، الخاصة بمنصة خدمات التأشيرات الإلكترونية في وزارة الخارجية، التي تقوم بإصدار تأشيرة دخول حاملي بطاقة المشجع "هيّا" الخاصة ببطولة كأس العالم 2022 التي تقام في قطر، إلى أراضي المملكة.

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