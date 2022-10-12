"مرأة.. حياة..حرية" شعار حول احتجاجات إيران لثورة

2022/10/12 | 04:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "مرأة..حياة..حرية"، كلمات ثلاث جعل منها الإيرانيون شعاراً لاحتجاجاتهم على الاستبداد وعلى حكم رجال الدين، وتعبر كل كلمة في هذا الشعار عن رفض جوهري وعميق لأُسس الجمهورية الإسلامية، بداية من المرأة التي اضطهدتها هذه الجمهورية لعقود طويلة

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