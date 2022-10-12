الوثائق السرية.. محامية ترامب تدلي بإفادة لدى FBI

2022/10/12 | 04:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدلت، كريستينا بوب، محامية الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، والتي صدقت على إن "جميع السجلات السرية تم تسليمها للحكومة" من مقر إقامة ترامب في مارالاغو، بإفادة لمكتب التحقيقات الفيدرالي، وفق مصدر تحدث لوكالة أسوشيتد برس.

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